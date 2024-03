«Herz an Bord» segelt seinem Untergang entgegen

Quotennews

Resteverwertung hoch 2: «First Dates» und «Das perfekte Dinner» kamen aus der Konserve.

Die zweite Staffel vonbegann vor acht Tagen. Die neue Season startete mit nur 0,60 Millionen Fernsehzuschauern und einem enttäuschenden Marktanteil von zweieinhalb Prozent. 0,18 Millionen junge Menschen schipperten mit der AIDAcosma, der Marktanteil bewegte sich bei 3,7 Prozent.Ana, Anne, Tanja und Teresa trafen in der zweiten Folge auf der Blumeninsel Madeira die Männer Manni, Oliver, Alex und Thomas und erlebten dazu landestypische Dates. Die von Wayne Carpendale moderierte Sendung erreichte in der zweiten Woche noch 0,53 Millionen Zuschauer und fuhr 2,0 Prozent Marktanteil ein. Unter den Werberelevanten befanden sich 0,15 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,5 Prozent. Unterm Strich lief die Ausstrahlung gegen die Fußball-Nationalmannschaft gar nicht so schlecht.Schließlich sendete VOX eine-Wiederholung, die aus dem Jahr 2021 stammte. Die Sendung mit einer Tischtennis-Ballwurfmaschine und einer Buttermühle sahen sich noch einmal 0,41 Millionen Zuschauer an, der Zielgruppen-Marktanteil wurde auf 3,4 Prozent beziffert. Die Sendung mit Detlef und Nicole verbuchte 0,11 Millionen junge Zuschauer.Eine drei Jahre alte-Folge brachte VOX um 18:00 Uhr 0,79 Millionen Zuschauer, die Geschichte der damaligen 22-jährigen Lisa und dem 21-jährigen Jan Philipp erreichte noch einmal 0,19 Millionen Werberelevante, die 8,0 Prozent Marktanteil mitbrachten. Der Westerwald wurde beiaufgewärmt, damals kochte der 37-jährige Andrej eine „Wilde Tradition“. 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu, 0,31 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In der Zielgruppe wurden 8,5 Prozent eingefahren.