Grünes Licht für weitere «Quiet on Set»-Folge

US-Fernsehen

Bereits eine Woche nach Ostern wird eine weitere Episode ausgestrahlt.

Investigation Discovery hat grünes Licht für eine neue, fünfte Episode der Dokumentarseriemit dem Titel „Breaking the Silence“ gegeben, in der die giftige und gefährliche Kultur hinter einigen der bekanntesten Kinderfernsehsendungen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre, einschließlich Missbrauchsvorwürfen, Sexismus und Rassismus, untersucht wird. „Breaking the Silence" wird am Sonntag, den 7. April um 20 Uhr auf ID ausgestrahlt und zeigt ehemalige Nickelodeon-Kinderstars der frühen 2000er Jahre, darunter Drake Bell.Einige von ihnen kommen zum ersten Mal wieder zusammen, um über ihre Reaktionen auf «Quiet on Set» zu sprechen, das von mehr als 16 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Aufbauend auf den Enthüllungen der ersten vier Episoden wird die preisgekrönte Journalistin Soledad O'Brien die neue Folge moderieren und darüber diskutieren, wie es in der Branche weitergehen kann."Mit ‚Breaking the Silence‘ vertiefen wir die entscheidenden Diskussionen, die die Dokumentarserie ausgelöst hat, und gehen den Fragen nach, die in ihrem Kielwasser geblieben sind, um weitere Einblicke von den mutigen Stimmen zu geben, die sich zuvor geäußert haben und von denen, die jetzt wieder an die Öffentlichkeit treten", sagte Jason Sarlanis, Präsident von TNT, TBS, TruTV, ID & HLN, Linear und Streaming.Teilnehmer, die bereits in «Quiet on Set» zu sehen waren, darunter Drake Bell, die «All That»-Darsteller Giovonnie Samuels und Bryan Hearne, Hearnes Mutter Tracey Brown, sowie neue Stimmen, darunter der ehemalige «All That»-Darsteller Shane Lyons, werden sich mit Soledad O'Brien zu einer wichtigen Diskussion über die Branche von gestern und heute treffen.