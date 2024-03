Ethan Hawke dreht für FX

US-Fernsehen

Der Disney-Sender FX hat einen neuen Pilotfilm bestellt. Das Dramastammt von Sterlin Harjo und sieht Ethan Hawke in der Hauptrolle vor. Genaue Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten, außer dass sie als "Tulsa Noir über einen Mann (Hawke), der zu viel weiß" beschrieben wird. Weitere Details über die Charaktere der neuen Darsteller werden ebenfalls unter Verschluss gehalten.Die neuen Darsteller sind Keith David («Greenleaf»), Siena East («The Sex Lives of College Girls»), Jeanne Tripplehorn («The Terminal List»), Tim Blake Nelson («Watchmen»), Scott Shepherd («The Last of Us»), Tracy Letts («Winning Time: Rise of the Lakers Dynasty»), Kyle Maclachlan («Fallout») und Macon Blair («Reservation Dogs»).Autor Harjo wird das Projekt entwickeln, als ausführender Produzent fungieren und Regie führen. FX Studios, mit denen Harjo einen Exklusivvertrag hat, wird das Projekt drehen. Hawke und Garret Basch werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Für Harjo und Hawke ist der Pilotfilm ein Wiedersehen, da sie bereits bei «Reservation Dogs» zusammengearbeitet haben.