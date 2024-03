«Inventing Anna»: Netflix-Antrag abgelehnt

Köpfe

Ein ehemaliger Freund von Anna Sorokin hat sich einen entscheidenden Vorteil verschafft.

Könntefür Netflix doch noch ein teures Vergnügen werden? Netflix hat einen Antrag auf Abweisung der Verleumdungsklage nicht vom Tisch bekommen, so dass ein ehemaliger Freund von Anna Sorokin weiterhin gegen das ehemalige Netflix, das von Shinda Rhimes geschrieben und produziert wurde, vorgehen kann.Netflix argumentierte, Rhimes und die anderen Autoren hätten eine „literarische Lizenz“ für ihre Interpretation der Ereignisse. Richter Colm F. Conolly stellte jedoch fest, dass einige Charakterisierungen die Grenze zur Diffamierung überschreiten könnten. Die Klägerin, Rachel DeLoache Williams, wurde in der Serie so dargestellt, als habe sie Sorokin in Marokko im Stich gelassen und den Behörden überlassen."Obwohl sie eine Betrügerin ist, stellt die Serie Sorokins unverfrorene Bereitschaft zu lügen, zu betrügen und zu stehlen als bewundernswert dar, um vermeintlich ungerechte Hindernisse zu überwinden, die auf Bürokratie, Altersdiskriminierung und Sexismus beruhen", heißt es in der Klageschrift."Damit die verfassungsrechtlich geschützte künstlerische Ausdrucksform gedeihen kann, muss Content-Providern wie Netflix ein gewisser Spielraum bei der Interpretation der Handlungen und Entscheidungen derjenigen eingeräumt werden, die an einer öffentlichen Kontroverse wie dem Sorokin-Prozess beteiligt sind", argumentierten die Anwälte des Unternehmens unter der Leitung von Thomas E. Hanson, Jr.