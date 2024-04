Grünes Licht für argentinische Netflix-Serie

International

Die Serie basiert auf dem Roman von Harlan Coben und zeigt Soledad Villamil, Juan Minujín und Alberto Ammann in den Hauptrollen.

Im Januar war der Harlan Coben-Roman «Fool Me Once» ein großer Hit. Die Seriewird nun in Argentinien produziert. In den Hauptrollen spielen Soledad Villamil, Juan Minujín und Alberto Ammann. Mit der besonderen Beteiligung von Matías Recalt. Außerdem mit Fernán Mirás, Mike Amigorena und der Einführung von Carmela Rivero. Die Dreharbeiten begannen am 18. März in Bariloche, in der Stadt und den Naturkulissen des atemberaubenden Patagonien Argentiniens. Sie werden in Buenos Aires fortgesetzt.Die Reporterin Ema Garay macht sich im digitalen Journalismus einen Namen, indem sie in der Stadt Bariloche in Patagonien, Argentinien, Verbrecher fängt, die sich der Justiz entziehen. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als sie Leo Mercer kennenlernt, einen Sozialarbeiter und Referenten, der zum Hauptverdächtigen ihrer Ermittlungen im Fall des Verschwindens eines 16-jährigen Mädchens wird. Während Ema versucht, die Wahrheit herauszufinden, muss sie sich mit sich selbst auseinandersetzen.«Atrapados» (spanisch für «Caught») ist eine neue Leinwandadaption von Bestsellerautor Harlan Coben im Rahmen seiner fortlaufenden kreativen Partnerschaft mit Netflix . Coben setzt seine Zusammenarbeit mit lokalen Drehbuchautoren aus der ganzen Welt fort, um seine Romane auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, bisher in vier Sprachen. Coben wird über seine Firma Final Twist Productions auch als ausführender Produzent fungieren.