MGM+ bestellt «Earth Abides»

US-Fernsehen

Die Serie ist mit Alexander Ludwig besetzt.

MGM+ gab die Bestellung einer auf sechs Episoden begrenzten Serie für(„Die Erde bleibt“) bekannt, einer fantasievollen Neuinterpretation des gleichnamigen Sci-Fi-Romans von George R. Stewart. Die Serie wurde von Showrunner Todd Komarnicki («Sully») entwickelt und stammt von MGM+ Studios und den ausführenden Produzenten Kearie Peak und Michael Phillips und Juliana Maio von Lighthouse Productions. Die Serie wird von Alexander Ludwig («Vikings») als Ish gespielt und beginnt am 8. April mit den Dreharbeiten in Vancouver. «Earth Abides» soll Ende 2024 auf MGM+ Premiere haben.Als eine Seuche von noch nie dagewesener Virulenz über den Globus fegt, wird die menschliche Rasse fast ausgelöscht. In der Folge bricht die große Maschine der Zivilisation langsam und unaufhaltsam zusammen, und nur einige wenige Überlebende bleiben zurück, um gegen das Abgleiten in die Ausrottung zu kämpfen.Die Hauptfigur von Ish, gespielt von Ludwig, ist ein brillanter, aber zurückgezogen lebender junger Geologe, der aus einem Koma erwacht und feststellt, dass außer ihm niemand mehr am Leben ist. Eine Seuche von noch nie dagewesener Virulenz ist über den Globus hinweggefegt, und ja, es gibt ein paar verstreute Überlebende, aber es gibt keine Regeln. Seine Reise besteht darin, den Unterschied zwischen Zuflucht und Überleben zu lernen und sein Herz für die Liebe zu öffnen, wenn er einen Sinn in seinem Leben finden will, nachdem die große Maschine der Zivilisation zusammengebrochen ist."Es ist etwas ganz Besonderes, «Earth Abides» sowohl den Fans von George Stewarts bahnbrechendem Science-Fiction-Werk als auch einer neuen Generation wieder vorzustellen", so Michael Wright, Leiter von MGM+. "Die Botschaften der Geschichte von Menschlichkeit, Hoffnung und Mitgefühl sind heute genauso relevant wie vor fast einem Jahrhundert."