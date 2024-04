Brett Goldstein tauch bei «Shrinking» auf

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel von "Shrinking" wird Brett Goldstein als Gastdarsteller mitwirken. Wie das US-Branchenportal „Variety“ weiß, wird der Gastauftritt Goldstein vor die Kamera bringen. Bisher war er als Co-Creator und Executive Producer an der Serie beteiligt. Welchen Charakter Goldstein verkörpern wird, ist noch geheim.Goldstein feierte seinen Durchbruch mit «Ted Lasso». Er verkörperte den Footballspieler Roy Kent und war auch als Autor und ausführender Produzent beteiligt. Derzeit ist die zweite Staffel von «Shrinking» in Produktion. «Scrubs»-Mastermind Bill Lawrence, Jason Segel und Goldstein haben die neue Serie entwickelt.Neben Segel spielen Harrison Ford, Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie, Luke Tennie und Ted McGinley in «Shrinking» mit. Sowohl Segel als auch Williams erhielten Emmy-Nominierungen für Staffel 1, die im Januar 2023 ausgestrahlt wird. Segel spielt darin den trauernden Therapeuten Jimmy, der die Regeln bricht.