«Scooby-Doo» kehrt bei Super RTL zurück

TV-News

Die Fernsehstation strahlt am Nachmittag die Serie aus dem Jahr 2019 aus.

Die Warner-Bros.-Entertainment-Produktionkehrt am Montag, den 22. April 2024, um 15.30 Uhr zu Super RTL zurück. Die Fernsehstation startet mit der Episode „Die Nacht des Dunklen Ritters“, die gleich eine Geschichte aus dem DC-Universum ist und sich mit Gotham City und Alfred Pennyworth auseinandersetzt.Nachdem die Mystery Inc. das Rätsel um den Bienenmann von Alcatraz gelöst hat, werden sie nach Florida geflogen, wo Shaggy als Caddy für den Basketballspieler der Houston Rockets und Bowling-Fan Chris Paul bei einer Wohltätigkeits-Golfveranstaltung Geld für eine angeschlagene Kunstschule sammeln soll, die wegen eines Sumpfmonsters, das das Turnier stört, kurz vor dem Bankrott steht.52 Episoden haben die verantwortlichen Produzenten Vishnu Athreya, Diana Theobald und Sam Reister zwischen 2019 und 2021 produziert. Nach einer ähnlichen Prämisse wie bei den neuen Scooby-Doo-Filmen konzentriert sich die Serie auf die Mystery Inc. Gang, die Rätsel löst und dabei auf verschiedene Berühmtheiten und fiktive Charaktere trifft und von diesen unterstützt wird, einschließlich Kreuzungen mit DC Comics und Hanna-Barbera-Charakteren und sogar den eigenen Synchronsprechern der Scooby Gang.