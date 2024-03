Schon ab Dienstag: «Charmed» kommt

TV-News

Dafür streicht der Frauensender sixx gleich vier Stunden «Desperate Housewives».

An Gründonnerstag verabschiedete der Fernsehsender sixx aus Unterföhring die Frauen aus der Wisteria Lane. Die frühere ABC Studios produziert wird am Dienstag nach dem Osterfest ausgetauscht. Derzeit erstreckt sich die Sendezeit von «Desperate Housewives» von 16.35 bis 20.15 Uhr, künftig wird an dieser Stelle die Serielaufen. Los geht es mit der ersten Folge „Das Buch der Schatten“ am Dienstag, 2. April.Bereits am Mittwoch laufen die Episoden drei und vier erneut im Fernsehen, denn zwischen 16.35 und 18.30 Uhr werden die Vortagswiederholungen ausgestrahlt. «Charmed» war eine amerikanische Fantasy-Drama-Fernsehserie, die von Constance M. Burge geschaffen und von Aaron Spelling und seiner Produktionsfirma Spelling Television produziert wurde, wobei Brad Kern als Showrunner fungierte.Das Format wurde ursprünglich von The WB vom 7. Oktober 1998 bis zum 21. Mai 2006 ausgestrahlt. Die Serie handelt von einem Schwesterntrio, bekannt als die Zauberhaften, die mächtigsten guten Hexen aller Zeiten, die ihre kombinierte "Macht der Drei" einsetzen, um unschuldiges Leben vor bösen Wesen wie Dämonen und Hexenmeistern zu schützen. Jede der Schwestern verfügt über einzigartige magische Kräfte, die wachsen und sich entwickeln, während sie versuchen, ein normales Leben im modernen San Francisco zu führen.