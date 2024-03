EndemolShine arbeitet an «Wipeout»-Spin-Offs

US-Fernsehen

Nach «Deal or no Deal Island» will das Unternehmen andere TV-Shows neu auflegen.

Der Fernsehsender NBC und die Produktionsfirma EndemolShine North America haben «Deal or no Deal» aus dem Studio geholt und in eine aufwändige Reality-Show verwandelt. Seit Ende Februar 2024 strahlt NBC die Sendung «Deal or no Deal Island» aus. Geschäftsführerin Sharon Levy erklärte gegenüber dem US-Branchenblatt „Variety“, dass mehrere Shows in der Entwicklung seien."Ich bin kein Fan von einem einfachen Reboot ohne Grund", so Levy. "Man muss den Leuten einen Grund geben, sich die Show anzuschauen. Und es muss sich anfühlen wie das, was gerade passiert. Die Entwicklung war wahrscheinlich immer meine erste große Liebe. So habe ich angefangen, und so sehr ich es liebe, Dinge zu entwickeln, so sehr liebe ich es auch, sie vor der Zeit zu knacken. Ich liebe es zu streiten, zu kämpfen, zu testen, Prototypen zu entwickeln und über Dinge nachzudenken. Ich schaue mir den Katalog an und frage: "Was machen wir mit Deal or No Deal? Die Idee, es auf eine Insel zu verlegen und daraus einen sozialen Wettbewerb zu machen, war verrückt". Laut Levy wurde die Spielshow durch den Spielfilm «Knives Out» ► inspiriert.Für ABC haben sie «Extreme Makeover: Home Edition» überarbeitet, an CBS wollen sie «The Summit» verkaufen. Inzwischen arbeitet das Unternehmen an Neuauflagen vonund. Für die Version von «Fear Factor» werden Menschen in ein soziales Experiment gesteckt. Die Reality-Show «Wipeout» wurde für TBS als Physical Comedy überarbeitet.