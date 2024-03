Starz bestellt fünfte «Raising Kanan»-Staffel

US-Fernsehen

Das Franchise von «Power» wird damit schon wieder umfangreicher.

Zwischen 2014 und 2019 werden sechs Staffeln von «Power» produziert, die vierte Staffel «Power Book II: Ghost» beginnt am 7. Juni 2024. Die dritte Staffel von «Power Book IV: Force» ist angekündigt und auch «Power: Origins» soll produziert werden. Bevor die vierte Staffel vonan den Start geht, wurde nun die Ankündigung einer fünften Staffel bekannt gegeben. Erst im Februar war das Finale der dritten Runde ausgestrahlt worden."Wir wissen, dass unsere Fans nicht genug von Raising Kanan bekommen können. Während sich die unvermeidliche Entwicklung dieses jungen Mannes zum Killer vollzog, wussten wir, dass wir noch viel mehr Hintergrundgeschichte in dieser sich ständig weiterentwickelnden Familiensaga zu erzählen hatten", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Während wir die Erzählung innerhalb des «Power»-Universums weiterentwickeln, sind wir gespannt darauf, wie sich diese Geschichte mit anderen «Power»-Charakteren in dieser Prequel-Ära überschneiden wird."Die Serie erforscht das frühe Leben von Kanan Stark, der in der ursprünglichen «Power»-Serie von Curtis «50 Cent» Jackson gespielt wurde. MeKai Curtis spielt Kanan. Patina Miller spielt Raquel "Raq" Thomas, London Brown spielt Marvin Thomas, Malcolm Mays spielt Lou-Lou Thomas, Hailey Kilgore spielt Jukebox und Joey Bada$$ spielt Unique.