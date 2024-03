Neue «Grill den Henssler»-Staffel startet Ende April

TV-News

Ein wenig später als in den vergangenen Jahren präsentiert VOX sechs neue Folgen. Anfang Juni kommt es unter anderem zu einem EM-Special mit Weltmeister Kevin Großkreutz.

Alle Folgen im Überblick:

VOX hat den Start einer neuen Runde vonangekündigt. Das Koch-Duell schlägt mit seiner Frühjahrsstaffel ab dem 28. April immer sonntags um 20:15 Uhr auf, vorab sind die Folgen jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung bei RTL+ abrufbar. Die sechs geplanten Folgen gehen damit ein wenig später als in den vergangenen drei Jahren auf Sendung, als es jeweils Mitte April losging. Dafür dauert die Staffel dann auch bis Anfang Juni, was VOX dazu nutzt, kurz vor der Europameisterschaft ein EM-Special mit DFB-Koch Anton Schmaus zu senden.Der Koch der deutschen Nationalmannschaft verrät am 2. Juni unter anderem das Lieblingsgericht der Mannschaft: eine Döner-Pasta. Diese darf ironischerweise Kevin Großkreutz zubereiten, der einst aufgrund eines mutmaßlichen Döner-Wurfs in die Schlagzeilen geriet. Darüber hinaus wollen auch Schauspieler Lars Steinhöfel, Fernsehmoderator Jan Hofer, Moderatorin und Sängerin Senna Gammour, Moderatorin Marijke Amado und Sohn Kay, Schauspieler Oliver Mommsen und Mutter Claudia, Komiker Chris Tall und Moderatorin Cathy Hummels den Hamburger Fernsehkoch im Duell besiegen.Die Promis werden von den Coaches Ralf Zacherl, Alexander Wulf, Elif Oskan und Markus Stöckle sowie Martin Klein mit ihrer Expertise unterstützt. Die Jury besteht Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach. Moderiert wird die ITV-Studios-Produktion von Laura Wontorra.Thomas BühnerAli GüngörmüşLucki MaurerCoach: Alexander WulfLars SteinhöfelJan HoferSenna GammourCoach: Elif Oskan & Markus StöckleMarijke Amado und Sohn KayJens "Knossi" Knossalla und Mutter IdaOliver Mommsen und Mutter ClaudiaCoach: Ralf ZacherlDennis & Benni WolterCheyenne & Valentina PahdePaul Janke & Julius BrinkCoach: Martin KleinMartin BrambachGuido Maria KretschmerEvelyn BurdeckiCoach: Anton SchmausCathy HummelsKevin GroßkreutzChris Tall