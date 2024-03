Drei neue Stimmen für «Among Us»

US-Fernsehen

Das Computerspiele wird derzeit für einen Fernsehsender animiert.

Die CBS Studios produzieren derzeit eine Fernsehadaption des Spiels. Bereits vor einigen Wochen wurden Randall Park, Yvette Nicole Brown, Elijah Wood und Ashley Johnson verpflichtet. Nun haben sich die Verantwortlichen auch die Stimmen von Dan Stevens, Liv Hewson und Kimiko Glenn gesichert.Stevens spielte in der ITV-Serie «Downton Abbey» ► mit und ist in der Hulu-Animationscomedy «Solar Apposites» zu hören. Hewson spielte in «Yellowjackets» mit. Außerdem war sie in der Netflix-Comedy «Santa Clarita Diet» zu hören. Glenn ist Synchronsprecherin für Serien wie «Hazbin Hotel», «BoJack Horseman» und «Summer Camp Island».Die Firma Titmouse wird als Animationsstudio für die Serie tätig sein. Gemeinsam mit Dennis werden Forest Willard, Marcus Bromander und Carl Neisser von Innersloth sowie Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina von Titmouse die Serie produzieren. Ein Sender oder Streamer ist noch nicht bekannt, die Gespräche sollen aber noch andauern. CBS Eye Animation Productions produziert in Zusammenarbeit mit Innersloth.