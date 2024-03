«Bushido & Anna-Maria» floppen

Quotennews

Auch bei den Werberelevanten konnte die Großfamilie nicht punkten. Nach «RTL Aktuell» schaute die Fernsehstation auf kriminelle Clans in Großstädten.

Seit knapp zwei Jahren lässt RTL die Familien-Geschichte von Rapper Bushido und seiner Frau für eine Doku-Soap portraitieren. Im Januar und Februar 2023 holten die ersten vier Episoden tolle Marktanteile, nun setzt RTL die Reality-Show fort. Der Tag der Fortsetzung ist auch nicht schlecht gewählt, immerhin herrscht ab Mitternacht Tanzverbot in Deutschland. Junge Zuschauer konnten also die Diskotheken meiden und RTL schauen.Der Plan ging nicht wirklich auf:verzeichnete lediglich 0,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil war mit 3,3 Prozent sehr enttäuschend. Die neue Geschichte drehte sich um das neue Leben in Dubai und dokumentierte eine Fehlgeburt und Bushidos Comeback auf deutschen Bühnen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man nur 0,32 Millionen ein, sodass man 6,6 Prozent landete.Das von Jan Hofer moderiertesahen 0,71 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 3,5 Prozent beziffert. Der Sender erreichte damit 0,31 Millionen aus der Zielgruppe, der Marktanteil stand bei 6,8 Prozent. Schließlich ging die 85-minütige Dokumentationauf Sendung. Spiegel TV schaute in die Welt von Raubüberfällen, Zuhälterei und Zwangsehen – 0,70 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent Marktanteil wurden erreicht. In der Zielgruppe wurden 0,31 Millionen Zusehende erreicht, der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent.