«Aktenzeichen XY Ungelöst» mit stärkster Quote seit mehr als zehn Jahren

Quotennews

Während das ZDF abräumte, hatte Das Erste wie bereit am Tag zuvor mit der Serie «Kafka» keinerlei Erfolg.



Bei einem älteren Ehepaar wurde nachts durch die offenstehende Balkontür eingebrochen und das Räubertrio versetzte die beiden in Angst und Schrecken. Ein 30-Jähriger lernte einen jungen Mann kennen, doch die Bekanntschaft endete für einen der beiden fast tödlich. Ein bewaffneter Räuber gab einem Bankangestellten 30 Sekunden Zeit, um das gesamte Bargeld in eine Tasche zu packen. Der Mann brauchte jedoch länger. Diese und weitere bislang ungelöste Kriminalfälle wurden gestern Abend beidem Publikum präsentiert, um weitere Hinweise zu sammeln.Die letzte Ausgabe lief drei Wochen zuvor und hatte mit 5,07 Millionen Fernsehenden hohe 19,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 1,03 Millionen Jüngeren waren hervorragende 18,5 Prozent zustande gekommen. Mit 5,50 Millionen Interessenten stieg die Reichweite nun gestern etwas an. Außerdem stellte man mit starken 22,5 Prozent Marktanteil einen neuen Rekordwert auf, denn ein höheres Resultat war zuletzt im Oktober 2013 eingefahren worden. Im Gegensatz dazu schwächelten die 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen etwas und fielen auf 16,2 Prozent zurück.Das Erste zeigte gestern zur Primetime die Folgen vier bis sechs der Dramaserie. Am Tag zuvor hatten die ersten drei Episoden 2,04, 1,20 und 1,00 Millionen Fernsehende überzeugt. Gestern startete man mit 1,35 Millionen Neugierigen bereits auf einem niedrigeren Niveau. Die beiden weiteren Ausgaben hielten sich dann zumindest bei 1,15 und 1,16 Millionen Zuschauern. Folglich sank der Marktanteil von mageren 5,4 Prozent zunächst auf 4,8 Prozent und erhöhte sich dann wieder auf 5,6 Prozent. Die 0,20 bis 0,13 Millionen Jüngeren bewegten sich im Bereich von ernüchternden 4,0 bis 2,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Serie somit den ganzen Abend über im roten Bereich.