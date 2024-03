«TV total» und «Bratwurst & Baklava» liefern ab

Quotennews

ProSieben ließ sich von der Konkurrenz bei RTL nicht allzu sehr beeindrucken und punktete mit der Comedyshow wie gewohnt. Das neue Format war weiterhin so gefragt wie in der Woche zuvor.



Wie gewohnt setzte ProSieben gestern auf eine weitere Ausgabe der Comedyshow. Mit 1,42 Millionen Fernsehenden kam das Programm gut an, man musste sich jedoch sowohl hinter RTL als auch Sat.1 einordnen. Dennoch sicherte sich der Sender einen herausragenden Marktanteil von 5,7 Prozent. Mit 0,75 Millionen Jüngeren schob man sich in der Zielgruppe vor die restlichen privaten Sender und fuhr ein sehr starkes Resultat von 14,7 Prozent Marktanteil ein.Es folgte eine weitere Ausgabe von, was in der vergangenen Woche einen erfolgreichen Einstand gefeiert hatte. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar hatten gestern Horst Lichter zu Gast. Mit 0,74 Millionen Interessenten sowie guten 3,4 Prozent Marktanteil fiel das Ergebnis exakt gleich aus wie in der vorherigen Woche. Das jüngere Publikum hatte sich hingegen von zuletzt 0,48 auf 0,41 Millionen Menschen verkleinert. Dennoch standen weiterhin hohe 9,2 Prozent auf dem Papier.Kabel Eins überzeugte mit der Actionkomödie1,01 Millionen Fernsehende, was eine hohe Quote von 4,3 Prozent zur Folge hatte. Die 0,28 Millionen Umworbenen landeten bei überzeugenden 5,9 Prozent. Mitsteigerte man sich bei 0,59 Millionen Zuschauern sogar auf starke 4,7 Prozent. Auch die 0,17 Millionen Werberelevanten legten einen Sprung auf 6,4 Prozent Marktanteil hin.