Ariana DeBose moderiert Tony Awards

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bereits zum dritten Mal in Folge durch die Gala führen.

Am 16. Juni werden in New Yorker David H. Koch Theater im Lincoln Center die Tony Awards vergeben. Ariana DeBose wird an diesem Abend bereits zum dritten Mal in Folge die Preisverleihung moderieren, die der Sender CBS und der Streamingdienst Paramount+ ausstrahlen. Die Schauspielerin wurde für ihre Moderation für einen Emmy Award vorgeschlagen.DeBose überzeugte im vergangenen Jahr mit Hilfe einer Showeinlage, bei der sie von der Treppe des United Palace in die Arme eines Tänzers sprang. Aufgrund des Autorenstreiks durfte kein Monolog vorgetragen werden. "Ich konnte mir die Chance nicht entgehen lassen, die Tonys ein weiteres Mal im Lincoln Center zu moderieren", so DeBose in einer Erklärung. "Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um eine unglaubliche Feier der Erfolge dieser Saison am Broadway für unsere Community und für jeden zu Hause zu gestalten.""Arianas einzigartiger Sinn für Kunstfertigkeit, Kreativität und Talent erhebt die Show weiter und fesselt Nominierte und Zuschauer gleichermaßen", so Heather Hitchens, Präsidentin und CEO des American Theatre Wing und Jason Laks, Interimspräsident der Broadway League.