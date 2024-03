NBC verlängert «The Steve Wilkos Show»

US-Fernsehen

Die Sendung um den ehemaligen Chicagoer Polizeibeamten geht somit in die 18. Staffel.

NBCUniversal Syndication Studios hatfür eine 18. Staffel in nationaler Syndikation verlängert, wie Tracie Wilson, Executive Vice President, NBCUniversal Syndication Studios & E! News, heute bekannt gab. Die «Steve Wilkos Show» behandelt Themen wie Beziehungskonflikte, Familienstreitigkeiten, soziale Fragen und wahre Verbrechen. Die Show wird von Steve Wilkos moderiert, dem geradlinigen, hart redenden ehemaligen Chicagoer Polizisten und US-Marine."In den 17 Staffeln hat sich Steve Wilkos nicht nur als Moderator weiterentwickelt, sondern er hat auch die einzigartige Fähigkeit, mit Menschen aus allen Lebensbereichen in Kontakt zu treten", so Wilson. "Seine Bereitschaft, die Dinge auf den Punkt zu bringen, hat «The Steve Wilkos Show» an die Spitze gebracht und wird dies auch in der 18. Staffel schaffen.“«Die Steve Wilkos Show» wird von Rachelle Wilkos produziert, von Selina Santos mitproduziert und von NBCUniversal Syndication Studios landesweit vertrieben. Produziert wird die Show von Stamford Studios Productions, demselben Produktionsteam, das auch hinter den erfolgreichen NBCU-Talkshows «Maury», «The Jerry Springer Show» und «Judge Jerry» steht. "Ich möchte Steve auch zu seinem 30-jährigen Jubiläum im Fernsehen gratulieren. Wir haben miterlebt, wie er 1994 die Leitung der «Jerry Springer Show» übernommen hat, um dann ab 2007 seine eigene Show zu leiten, was eine außergewöhnliche Leistung ist. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit dem äußerst talentierten Produktionsteam der Show und unserem treuen Publikum.""Ich bin den Fans der Show unglaublich dankbar, denn ihre kontinuierliche Unterstützung ist der Grund dafür, dass wir es zu einer bemerkenswerten Staffel 18 geschafft haben", sagte Wilkos. "Ich liebe meine Show und freue mich darauf, weiterhin einen positiven und dauerhaften Einfluss auf das Leben unserer Gäste im Studio und der Zuschauer zu Hause zu haben.""Ich bin so stolz auf Steve, weil er weiterhin eine starke, authentische Stimme in der Tageszeit ist, die bei so vielen Fans auf allen unseren Plattformen Anklang findet", sagte die ausführende Produzentin Rachelle Wilkos. "Seine Fähigkeit, mit seinen Gästen in Kontakt zu treten, sich in sie einzufühlen und sie auf seine ganz eigene Weise zu unterstützen, ist der Schlüssel zum Erfolg der Show. Vielen Dank an mein engagiertes Produktionsteam, das jeden Tag mehr als das Übliche leistet.