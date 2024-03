FOX stellt sich neu auf

Köpfe

Fernando Szew und Michael Thorn bekommen bei FOX Entertainment neue Positionen.

Rob Wade, CEO von FOX Entertainment, gab eine neue Struktur bekannt, die die kreativen und geschäftlichen Abläufe des Unternehmens gestalten wird, um die globalen Wachstumsstrategien in den drei Hauptsäulen Studiounterhaltung, Fernsehen und Streaming-Plattformen sowie weltweiter Vertrieb und Lizenzierung umzusetzen.Die neue FOX Entertainment wird aus drei primären Geschäftsbereichen bestehen, darunter FOX Entertainment Studios, das FOX Television Network und FOX Entertainment Global. Fernando Szew, der zum Leiter der FOX Entertainment Studios ernannt wurde, und Michael Thorn, Präsident des FOX Television Network, die beide direkt an Wade berichten, wurden zu neuen Führungskräften innerhalb dieser Struktur ernannt. In Bezug auf die Ankündigung fügte Wade hinzu: "Unter dieser neuen Struktur ist jeder Bereich von FOX Entertainment nun für Wachstum und kreative Spitzenleistungen bereit, während wir unser Publikum überall optimal bedienen. Jetzt beginnt die Arbeit."Szew - Gründungspartner und CEO von MarVista Entertainment und FOX Entertainment Global - leitet nun die FOX Entertainment Studios. Unter diesem Unternehmen konsolidiert FOX Entertainment alle seine Studio-Geschäftsbereiche weltweit, einschließlich des mit dem Emmy Award ausgezeichneten Animationsstudios Bento Box Entertainment, das die FOX-Zeichentrickserien «Krapopolis», «Grimsburg» und «Bob's Burgers» sowie Serien für zahlreiche Drittanbieter-Plattformen, darunter Prime Video, Apple TV+ , Hulu und Netflix , produziert; FOX Alternative Entertainment (FAE), Heimat des kulturellen Shows wie «The Masked Singer»; FOX Scripted Studios, Schöpfer der ersten FOX-eigenen Live-Action-Comedy «Animal Control»; MarVista Entertainment, einer der produktivsten Produzenten von plattformbasierten Filmen weltweit; Studio Ramsay Global, gegründet in Partnerschaft mit Gordon Ramsay; und Harvey Levins Unterhaltungsstudio TMZ.Darüber hinaus erweitert Allison Wallach ihren Zuständigkeitsbereich für das wachsende Portfolio an FOX-eigenen Inhalten, indem sie sich Szews Team als Head of Global Unscripted Programming für die FOX Entertainment Studios anschließt und alle kreativen und produktiven Aktivitäten für die gesamte Bandbreite an ungeschriebener Unterhaltung der Abteilung leitet. Dazu gehören mehrere neue globale Formate, die von FAE produziert werden, wie «Beat My Mini-Mes» (TF1/Frankreich), «Der Heiratsmarkt» (ProSieben/Deutschland) und «Celebrity Masterpiece» (Workpoint/Thailand).