«Big Brother»: Südamerika mit Potenzial

International

In Westeuropa sind die Zahlen für die Überwachungsshow zeitweise mau. Vor allem in Brasilien und Argentinien läuft es aber überzeugend.

In dieser Woche erreichte die-Entscheidungsshow bei Sat.1 nur 0,35 Millionen Zuschauer und fuhr katastrophale 2,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren 0,09 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil belief sich auf grausame 2,9 Prozent. Selbst das dreistündige Frühstück am Samstag holte nur vier Prozent in der Zielgruppe. Ist die Joyn-Version mit einem kleinen Fenster bei Sat.1 ein großer Flop? Das wird man in den kommenden Wochen sehen.Ein Blick raus aus Deutschland: Seit Jahren strahlt der US-Fernsehsender CBS mit Moderatorin Julie Chen Moonves eine jährliche Staffel aus. Zwischen 2. August und 9. November 2023 erreichte die Sendung im linearen Fernsehen drei bis vier Millionen Zuschauer. Der Sender ist mit den Zahlen weiterhin glücklich, weshalb bereits eine 26. Staffel bei EndemolShine USA bestellt wurde. Im Winter gab es sogar die «Big Brother Reindeer Games», in den Jahren 2018, 2019 und 2022 wurde «Celebrity Big Brother» getestet.In Großbritannien und Irland sendete ITV erst kürzlich eine «Celebrity Big Brother»-Staffel, die David Potts gewinnen konnte. Die Live-Shows erreichten beim Fernsehsender im Durchschnitt drei Millionen Zuschauer, on Demand erreichen die Folgen allerdings bis zu vier Millionen Zuschauer. Die Late-Show im Anschluss kam auf etwa 0,5 Millionen Zusehende. Die Neuauflage der regulären Show holte bei ITV und ITV2 im Durchschnitt 1,71 Millionen Zuschauer, eine 21. Staffel wurde für dieses Jahr schon in Auftrag gegeben.Canale 5 überträgt in Italien die 17. Staffel, die 197 Tage andauerte und am 25. März 2024 zu Ende ging. Im Durchschnitt schalteten 2,43 Millionen Zuschauer die Sendung ein. Italia1 verbuchte mit Zusammenfassungen rund 0,50 Millionen Zuschauer, Rete4 kam mit täglichen Best-ofs auf weitere 0,5 Millionen Zusehende.Der Fernsehsender TV Globo aus Brasilien setzt aufam werktäglichen Abend. Montag bis Samstag wird die Sendung um 22.30 Uhr ausgestrahlt, am Sonntag um 23.00 Uhr. Die 24. Staffel, die seit Anfang Januar auf Sendung geht, erreicht zwischen 19 und 21,1 Viewing-Points in São Paulo. Man kann berechnen, dass die Sendung von etwa 5,4 Millionen Brasilianern geschaut wird. Allerdings leben dort auch 214 Millionen Menschen. Im Nachbarland Argentinien wird derzeit die elfte Staffel gesendet. Diese verbuchte Haushaltsmarktanteile zwischen 16 und 22 Prozent und ist damit durchaus bei Telefe gefragt.In Südafrika wird aktuell die Sendung beim Unterhaltungskanal Mzansi Magic ausgestrahlt. Die Banijay-Produktion wird von LottoStar und Captain Morgan gesponsert. Aktuelle Zuschauerzahlen werden nicht öffentlich geteilt. In Portugal läuft das Format aktuell beim Fernsehsender TVI, die neue Staffel ist erst am 24. März 2024 gestartet. Das niederländische RTL teilt sich die Rechte mit dem belgischen Play4, um die Produktion zu stemmen. Man startete am 15. Januar die zehnte Staffel.