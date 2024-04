«Feinselige Erde» kommt

TV-News

Kabel Eins Doku hat eine neue Reportage-Reihe Bear Grylls angekündigt.

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku startet seine neue Reihe, die von Bear Grylls moderiert wurde. NGC Networks hat das Format im Jahr 2019 hergestellt. Der deutsche Sender aus Unterföhring wird die Doku-Serie ab Samstag, den 13. April, um 20.15 Uhr in Einzelepisoden ausstrahlen. Man beginnt mit der Folge „Berge“.Die höchsten Gipfel unserer Erde bieten Schneeleoparden, Steinadlern oder Bergziegen ein Zuhause. Nur die widerstandsfähigsten Tierarten schaffen es, trotz des extremen Wetters, wenig Nahrungsmöglichkeiten und knappem Sauerstoff zu überleben und sich fortzupflanzen. Im Anschluss an die Dokumentation läuft eine Wiederholung von «Verrückte Wildnis».Der Output bei Kabel Eins Doku bleibt hoch: Montags gibt es neue Folgen von «Wettkampf der Waffenschmiede» und «Das Universum – Eine Reise durch Raum und Zeit», dienstags bekommen die Zuschauer «Verborgen im Sand» geliefert und am Mittwoch geht die Ausstrahlung von neuen «Das Böse im Blick – Augenzeuge Kamera» weiter. Am späten Donnerstag gibt es «Die Psyche der Serienkiller» zu sehen und am Freitag läuft «Enthüllt: Die Geheimnisse der Meere».