«Die Passion» überzeugt auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer

Quotennews

Vor zwei Jahren hatte RTL die Ostergeschichte schon einmal musikalisch neuinterpretiert. Für die zweite Version, diesmal aus Kassel, war das Interesse weiterhin groß.



2022 strahlte RTL erstmals die Show, eine musikalische Neuinterpretation der Ostergeschichte aus. Die Idee basiert auf dem niederländischen Format, wo die Show bereits seit 2011 für ein Millionenpublikum sorgt. In diesem Jahr wurde die Sendung aus Kassel ausgestrahlt und Hannes Jaenicke schlüpfte in die Rolle des Modertors. In der Musicalversion der letzten Stunden im Leben von Jesus, die durch modere Popsongs wiedergegeben wird, sind mehr als 250 Menschen beteiligt. Jesus wird vom Sänger Ben Blümel verkörpert, Jimi Blue Ochsenknecht spielt Judas.Vor zwei Jahren schalteten 2,91 Millionen Fernsehende für das Format ein, was in starken 11,1 Prozent Marktanteil resultierte. Die 0,86 Millionen Jüngeren hatten sich zudem eine gute Quote von 14,1 Prozent gesichert. Gestern interessierten sich 2,23 Millionen Zuschauer für die Sendung, so dass ein hohes Resultat von 9,7 Prozent Marktanteil verbucht wurde. Die 0,59 Millionen Umworbenen sicherten sich einen überzeugenden Marktanteil von 12,4 Prozent.Ab 22.30 Uhr folgte das, wobei Frauke Ludowig einen Blick hinter die Kulissen des großen TV-Events in Kassel warf und dabei einige der Mitwirkenden interviewte. Es blieben weiterhin 1,94 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch der Marktanteil auf starke 11,6 Prozent anstieg. Auch die 0,49 Millionen Werberelevanten steigerten sich auf 14,0 Prozent.