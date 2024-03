Auch nach fünf Jahren: Emily Cox ist weiterhin «Unschuldig»

TV-News

Das Erste hat einen Zweiteiler für den Samstagabend produzieren lassen. Es ist eine Fortsetzung eines Krimi-Dramas.

Im Dezember 2019 sahen 5,04 Millionen Menschen die Premiere der Krimi-Reihe «Unschuldig». Am Samstag, den 4. Mai 2024, setzt Das Erste die Sendung mitfort. Im neuen Zweiteiler schlüpft Emily Cox in die Titelrolle einer unschuldig verurteilten Frau, die nach fünf Jahren Gefängnis in ihr früheres Leben zurückkehren will. Mit berührender Intensität verkörpert die international gefragte Schauspielerin eine ambivalente Heldin, willensstark, aber trotzdem verletzlich und nicht ganz frei von Schuldgefühlen. Regisseurin Ute Wieland stellt bei den Ermittlungen Thomas Loibl als brillanten, aber emotional angeschlagenen Kommissar in den Fokus, der mit eigenen Dämonen zu kämpfen hat.Fünf Jahre musste Julia (Emily Cox) mit einer unerträglichen Ungerechtigkeit leben: Die Lehrerin wurde für den Mord an ihrem 16-jährigen Schüler Felix (Eloi Christ) verurteilt, den sie vermeintlich nicht begangen hat. Doch dann taucht ein echter Beweis für ihre Unschuld auf. Ein Schock für Felix‘ Eltern (Peter Schneider, Gerti Drassl), die von Julias Schuld überzeugt sind. Auch ihr Ex-Mann Jan (Jan Krauter) reagiert verhalten: Er hat sich ein neues Leben aufgebaut und möchte bald heiraten. Einzig ihre Freundin Meike (Bettina Burchard), die unermüdlich für den Freispruch gekämpft hat, steht auf Julias Seite. Obwohl Julia von Bewohnern ihres Heimatortes gemobbt wird, will sie um ihre Reputation und ihren alten Job als Lehrerin kämpfen.Währenddessen rollt Hauptkommissar Kauth (Thomas Loibl) den Fall neu auf. Anders als seine Vorgänger konzentriert er sich auf das Opfer und dessen Umfeld. Schon bald stößt er auf Ungereimtheiten: falsche Zeugenaussagen in einem Geflecht aus Lügen, Konflikten und Geheimnissen. Auch Julia macht es Kauth nicht leicht: Beharrlich schweigt sie darüber, was zwischen ihr und Felix vorgefallen ist.