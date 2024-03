BBC kauft «Spy/Master»

England

Das Spionage-Drama kommt aus Rumänien und Ungarn.

Die BBC hat den sechsteiligen Thrilleraus der Zeit des Kalten Krieges von Warner Bros. Discovery für den BBC iPlayer und die TV-Kanäle erworben. Die in Rumänien und Ungarn gedrehte Serie handelt von einer gefährlichen Woche im Leben des fiktiven Charakters Victor Godeanu (Alec Secăreanu), der rechten Hand und vertrauenswürdigsten Beraterin des rumänischen Präsidenten Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț). Als seine Regierung ihn als sowjetischen Geheimagenten enttarnen will, nutzt Godeanu eine diplomatische Reise nach Deutschland als Sprungbrett, um in die USA überzulaufen.Mit Hilfe der verdeckten Stasi-Agentin Ingrid Von Weizendorff (Svenja Jung) und des aufstrebenden CIA-Agenten Frank Jackson (Parker Sawyers) muss Godeanu dem KGB und den Spionen seines eigenen Landes entkommen - während seine Frau und seine Tochter in der Heimat mit den Folgen zu kämpfen haben. In der Serie spielen auch Aidan McArdle, Ana Ularu, Laurențiu Bănescu, Andreea Vasile, Nico Mirallegro, Lulian Postelnicu und Elvira Deatcu.Sue Deeks, Head of BBC Programme Acquisition, sagte: "'Spy/Master' ist ein klassisches Spionagedrama, das auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges spielt, ein atmosphärischer, komplexer Thriller voller Stil und Spannung. Die Serie wurde von Adina Sădeanu und Kirsten Peters entwickelt und geschrieben, alle Episoden wurden von Christopher Smith inszeniert und von Ioanina Pavel produziert. Ausführende Produzenten sind Johnathan Young, Anke Greifeneder und Antony Root, Co-Produzenten sind Viktória Petrányi und Tudor Reu.„«Spy/Master» ist eine Serie, die sich ganz auf die Macht des Geschichtenerzählens fokussiert. Auf Realismus getrimmt, ohne auf Spezialeffekte, zahlreiche Schießereien oder Kämpfe setzen zu müssen, wird eine überaus gelungene Spionagegeschichte während der Hochzeit des Kalten Krieges erzählt.“, urteilte Quotenmeter im November 2023 . „Für Fans solcher klassischer Spionagestoffe, dürfte «Spy/Master» schnell zum Geheimtipp avancieren.“