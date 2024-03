Ab April: «Drei gegen Einen» wird zur Marathon-Show

TV-News

Im Anschluss an die neue RTL-Show setzt der Kölner Sender auf «Prominent getrennt». Fans der Reality-Show müssen sich aber lange gedulden.

RTL hat für den 20. April die erste von zwei Shows des Neustartsangekündigt. Für die Sendung, die von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures produziert wird, ist einiges an Sitzfleisch gefordert, denn das geplante Ende ist aktuell für 0:55 Uhr angedacht. Die lange Sendezeit ist auch deshalb so überraschend, da es sich um eine aufgezeichnete Sendung handelt. Die Aufzeichnung fand bereits Anfang März statt.In der Sendung geht es darum, dass drei Promis gegen Experten in verschiedenen Herausforderungen aufeinandertreffen. Das Trio, das RTL ins Rennen schickt, besteht aus Tim Mälzer, Elton und Jens „Knossi“ Knossalla. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Show. Um eine faire Chance zu garantieren, treten sie gemeinsam gegen eine einzelne Person an, die unter anderem Olypiasieger, Weltmeister oder Weltrekordhalter sein kann. Gegen insgesamt zehn Champions müssen sich die Drei durch Ehrgeiz, Teamplay und echte, eigene Leistung behaupten. Moderiert wird «Drei gegen einen» von Laura Wontorra. In der ersten Show spielen Elton, Knossi und Mälzer gegen Para-Olympiasieger Valentin Baus (Tischtennis XXL), Chanel Tapper (Zungenakrobatik), Marie Schumann (Feuerwehr-Challenge), Lukas Schomann (Drei gegen Eis), Dennis Kohlruss (Car Flipping), Jack Russel Terrier Bailey (Ballons zerbeißen), Anna Chernova (Äpfel teilen), Chat GPT (Der künstliche Gegner) sowie Sebastian Brendel (Kanu-Rennen) und André Ortolf (Erbsen pusten, Eis essen und Nasse T-Shirts).Im Anschluss feiert dann die Reality-Showmit der dritten Staffel ihre Free-TV-Premiere. RTL wird alle zehn Folgen im Free-TV zeigen. Das Format, in dem acht ehemalige Paare um einen Geldgewinn von 100.000 Euro kämpfen, ist bereits in der kommenden Woche ab dem 3. April bei RTL+ on air ( Quotenmeter berichtete ).