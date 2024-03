«Prominent getrennt» geht nach Ostern weiter

TV-News

Die Villa der Verflossenen ist ab 3. April bei RTL+ verfügbar. Die Zuschauer machen Bekanntschaft mit Chiara Fröhlich & Co.

Ab Mittwoch, 3. April 2024, setzt RTL+ die Reality-Showmit der dritten Staffel fort. Vier Paare, also acht Reality-TV-Kandidaten, kämpfen in Südafrika um 100.000 Euro. «Das Sommerhaus der Stars»-Produzent Seapoint drehte die Produktion im November und Dezember 2023.Die Promis müssen die Gewinnsumme in Gruppenspielen verteidigen, unabhängig von ihrem Ex. Nur eines der Ex-Paare kann am Ende als Gewinner-Ex-Paar die Show verlassen. Während ihrer Ausbildung haben sich Luisa Früh und Max Bornmann kennengelernt und Anfang 2020 zusammengefunden. Was ihre Zukunftspläne als Paar angeht, war Luisa laut Max viel weiter als er. Rückblickend meint sie, dass die Verlobung für beide zum Greifen nah war. Vor «Make Love, Fake Love» hatte Luisa keine Bedenken - aber Max dachte schon damals, dass es für die Beziehung nicht gut ausgehen würde.Bei «Love Island» lernten sich Melina Hoch und Tim Kühnel im Jahr 2020 kennen. Im Dezember 2020 gaben sie nach knapp drei Monaten Beziehung in einem gemeinsamen Video auf Instagram tränenreich ihre Trennung bekannt. Danach zogen sie sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück, um die Trennung zu verarbeiten. Doch im Sommer 2023 schien ein Liebescomeback nicht mehr ausgeschlossen.Die Schauspielerin Michelle Monballjn war mit Mike Cees liiert. Schon nach wenigen Monaten zogen die beiden Turteltauben zusammen, verlobten sich im Juni 2020 und heirateten im Februar 2021. Außerdem nahm Mike Michelles Nachnamen an und aus dem ehemaligen «Temptation Island»-Verführer wurde ein Patchwork-Stiefvater. Im Sommer 2021 zog das Paar vorübergehend ins beschauliche Bocholt und kämpfte im Sommerhaus der Stars" um den Sieg.Nico Legat und Sarah Liebich waren ein Traumpaar. Mit der Teilnahme an «Temptation Island» änderte sich alles. Während Nico zu Beginn der TV-Treueprüfung noch von einem eigenen Haus, einem Heiratsantrag und Kindern sprach, sah das während der Show ganz anders aus. Inmitten der Verführerinnen konnte Nico der Versuchung nicht widerstehen: Gleich mehrfach betrog er Sarah mit Verführerin Siria.