«Die Rote Königin» geht weiter

Die spanische Serie soll für Amazon-Verhältnisse recht gut abgeschnitten haben.

In Spanien warbereits nach drei Tagen die meistgesehene spanische Originalserie auf Prime Video. Doch nicht nur in Spanien begeisterte die Serie die Zuschauer. Die Serie ist seit ihrem Start in über 120 Ländern unter den Top 10 der meistgesehenen Titel bei Prime Video, darunter Deutschland, USA, Großbritannien, Indien, Mexiko und Australien. Nun hat Prime Video bekannt gegeben, dass Die Rote Königin mit einer zweiten Staffel zurückkehrt, in der Victoria Luengo und Hovik Keuchkerian erneut die Hauptrollen spielen. Die neue Serie basiert auf Juan Gomez-Jurados Fortsetzung Loba Negra.Antonia Scott ist mit einem IQ von 242 offiziell der klügste Mensch der Welt. Ihre Intelligenz macht sie zur "Roten Königin" eines geheimen und experimentellen Polizeiprojekts. Aber was zunächst wie eine Gabe erschien, wurde zum Fluch, und am Ende verlor sie alles. Als der Sohn eines mächtigen Tycoons grausam ermordet und die Tochter des reichsten Mannes Spaniens entführt wird, kommt die Organisation der Roten Königin ins Rollen.Der ehemalige Chef von Antonia, Mentor, wendet sich an Jon Gutiérrez, einen aufbrausenden baskischen Polizisten, der kurz davor steht, aus dem Polizeidienst entlassen zu werden, um Antonia zu reaktivieren. In dem Katz-und-Maus-Spiel, in das Jon und Antonia während der Ermittlungen verwickelt werden, entdecken sie, dass sie sich fast ebenso sehr bewundern und ergänzen wie sie sich ärgern.