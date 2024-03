Quotencheck

Johannes Thingnes Bø gewann den Biathlon-Weltcup in dieser Saison. Wie hoch waren die Zuschauerzahlen?

Am 25. November startete die 47. Austragung der internationalen Rennserie mit dem Start im schwedischen Östersund. Ende November startete man mit dem 20 Kilometer-Einzellauf. Die Sprint-Reihe begann sechs Tage später. Am 2. Dezember 2023 schalteten 2,76 Millionen Menschen ab drei Jahren ein und bescherten dem ZDF 20,1 Prozent Marktanteil. Ab 14.45 Uhr erreichte der Sieg von Philipp Nawrath (Deutschland) 0,40 Millionen junge Menschen, die zu 13,4 Prozent Marktanteil führten.Nur wenige Tage später wechselten die Teilnehmer ins österreichische Hochfilzen, am Freitag, den 8. Dezember, sicherte sich Tarjei Bø (Norwegen) den ersten Platz. Ab 11.30 Uhr sahen 1,63 Millionen Menschen den Sprint, der Marktanteil lag bei 22,2 Prozent. Aufgrund der frühen Uhrzeit waren nur 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, sodass man auf 18,1 Prozent Marktanteil kam. In der dritten Woche war das schweizerische Lenzerheide Austragungsort. Aufgrund der späteren Sendezeit von 14.15 Uhr wurden 3,10 Millionen Zuschauer gemessen, Benedikt Doll (Deutschland) verbuchte einen Marktanteil von 29,1 Prozent. 0,41 Millionen junge Menschen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 19,6 Prozent.Die Rennserie machte Pause, erst am 5. Januar ging es im deutschen Oberhof weiter. Aufgrund der Regenfälle wurde der Wettbewerb auf den Freitag verschoben. Die Veranstaltung begann schon um 11.20 Uhr und lockte „nur“ 1,77 Millionen Zuschauer und 23,2 Prozent an. Benedikt Doll verfolgten 0,28 Millionen junge Menschen, der Marktanteil belief sich auf 18,8 Prozent. Richtig erfolgreich war der Wettbewerb in Ruhrpolding, als Vetle Sjåstad Christiansen (Norwegen) vor 4,32 Millionen Zuschauer den Sieg einfuhr. Am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr waren 32,7 Prozent bei allen und 23,5 Prozent bei den jungen Menschen möglich.Beim sechsten Weltcup in Antholz pausierte der Sprint, bei der Biathlon-Weltmeisterschaft sicherte sich der Norweger Sturla Holm Lægreid die Goldmedaille. 4,11 Millionen Menschen sahen am 10. Februar ab 17.05 Uhr zu und brachten 25,4 ProzentMarktanteil mit. 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 16,1 Prozent. Im Anschluss flogen die Athleten ins amerikanische Soldier Hollow. Lediglich 2,04 Millionen Zuschauer sahen um 23.05 Uhr zu, der Marktanteil belief sich auf 13,9 Prozent. 0,29 Millionen junge Menschen bescherten 8,4 Prozent. Die Wiederholung um 11.05 Uhr sammelte noch einmal 1,29 Millionen Menschen ein. Im kanadischen Canmore bestieg Johannes Thingnes Bø (Norwegen) den ersten Platz, am Freitag ab 17.40 Uhr sahen aber nur 2,85 Millionen Menschen zu. Der Marktanteil belief sich auf 17,8 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent bei den jungen Menschen.Die acht Läufe erreichten einen Mittelwert von 2,82 Millionen Fernsehzuschauer und sehr starken 23,0 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,37 Millionen, die für einen Marktanteil von 16,0 Prozent verantwortlich waren. Die erneute Biathlon-Sprint-Saison war ein voller Erfolg.