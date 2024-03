Früher als gedacht: Sat.1 zeigt «Gestrandet... in den Flitterwochen» ab April

TV-News

Noch Ende Januar hatte Sat.1-Chef Marc Rasmus die Adaption von «Stranded on Honeymoon Island» für den Sommer angekündigt. Vorab läuft die Sendung bei Joyn.

Sat.1 hat den Premierentermin für die neue Reality-Sendungkommuniziert. Die Adaption von «Stranded on Honeymoon Island», die weltweit bereits in fünf Ländern verkauft wurde, startet hierzulande am Mittwoch, 17. April im linearen Fernsehen. Joyn zeigt die erste Folge bereits eine Woche zuvor ab dem 10. April. Damit zieht Sat.1 den Start wohl etwas vor, denn Senderchef Marc Rasmus hatte erst Ende Januar in einem Interview angekündigt, das Format für das Sommerprogramm einzuplanen ( Quotenmeter berichtete ).In der Sendung treffen insgesamt zwölf Singles aufeinander, die eine außergewöhnliche Liebesreise unternehmen. Sie geben einem Unbekannten das Jawort und verbringen ihre Flitterwochen in trauter Zweisamkeit auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean. Währenddessen haben sie keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Austausch mit Freunden – die volle Konzentration gilt dem neuen Partner. Die Kulisse dürfte in jedem Fall Lust auf Sommer machen, denn Sat.1 verspricht türkisblaues Meer und endlose Sandstrände.Entwickelt wurde «Gestrandet... in den Flitterwochen» von der dänischen Seven.One-Studios-Produktionsfirma Snowman Productions, von der auch das Sat.1-Format «Hochzeit auf den ersten Blick» stammt. Für Deutschland werden die sechs Folgen von RedSeven Entertainment produziert.