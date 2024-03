VOX setzt «First Dates Hotel» fort

TV-News

Noch vor der finalen Folge der fünften Staffel hat der Kölner Sender neue Episoden für das kommende Jahr geordert.

VOX wird den Primetime-Ableger des Vorabend-Formats «First Dates – Ein Tisch für Zwei» auch im kommenden Jahr im Programm haben. Noch bevor die aktuelle fünfte Staffel beendet ist, hat der Kölner Sender für das kommende Jahr eine neue Runde für das kommende Jahr angekündigt. „Wir sehen uns nächstes Jahr wieder – hier im «First Dates Hotel»“, so Gastgeber Roland Trettl am Ende des Staffelfinals. Aktuell sucht VOX nach neuen Kandidaten, die sich hier bewerben können.Mit im Schnitt knapp einer Million Zuschauern ab drei Jahren und einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,2 Prozent läuft es bislang für die neueste Staffel einmal mehr formidabel. In der Spitze waren sogar 9,2 Prozent drin. Im Schnitt stammten 0,44 Millionen Menschen aus dem werberelevanten Publikum.Im großen Finale, das am kommenden Freitag, 22. März, sowie am Montag, 25. März, im Free-TV zu sehen ist, organisieren Trettl und sein Team romantische und prickelnde Dates für die Hotel-Gäste Olla und ihren Bruder Phillip, Marian, Frank, Lara und Elissia sowie Kevin und Jan. Dabei wird sich nicht nur ein Paar für ein zweites Date entscheiden. Und auch die Golden Suite wird zum zweiten Mal in dieser Staffel für die erste gemeinsame Nacht an ein ganz besonderes Paar vergeben, wie VOX verspricht.