RTL entzerrt sechste «Bauer sucht Frau International»-Staffel

TV-News

Anders als in den vergangenen beiden Jahren sendet RTL nur einmal pro Woche eine neue Folge.

Während Inka Bause am Ostermontag, 1. April, für die Sonderfolgevorerst einmalig auf die RTL-Bildschirme zurückkehrt, wird die Moderatorin wenig später auch regelmäßig beim Kölner Sender zu sehen sein. Am 16. April startet die sechste Staffel des Dating-Spin-offs, von dem acht Folgen angekündigt wurde. Anders als in den vergangenen beiden Jahren, als die Episoden jeweils montags und dienstags in der Primetime liefen, entzerrt RTL in diesem Jahr die Staffel.Immer dienstags um 20:15 Uhr präsentiert man eine neue Folge, die jeweils eine Woche vor der linearen TV-Ausstrahlung auf RTL+ zum Abruf bereitstehen. In der Produktion von UFA Show & Factual stehen Landwirte aus der ganzen Welt im Mittelpunkt. Unter anderem sind der 63-jährige Andreas aus Guatemala, Philipp (42) aus Togo sowie der in Frankreich sesshafte Fritz (46) mit dabei.Für «Bauer sucht Frau International» geht es somit ein wenig früher als zuletzt los. Im vergangenen Jahr lief die erste Folge der fünften Staffel erst Ende April. Die fünfte «Bauer sucht Frau International»-Staffel bescherte RTL durchschnittlich 3,04 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 11,6 Prozent entsprach. Damit lag man aber auch recht deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, als 3,34 Millionen Zuschauer und 12,1 Prozent gemessen wurden. Auch in der Zielgruppe stand ein Zuschauerschwund zu Buche, allerdings sorgten 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen leichten Quotenaufschwung auf 11,1 Prozent. 2022 brauchte es 0,73 Millionen Umworbene für 10,9 Prozent. Womöglich möchte man der sinkenden Reichweite durch die langsamere Ausstrahlung entgegenwirken.