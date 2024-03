«That Christmas»: Brian Cox macht mit

Kino-News

Außerdem werden Fiona Shaw, Jodie Whittaker und Bill Nighy den Animationsfilm vertonen.

Netflix hat die Besetzung von Locksmith Animation («Ron läuft schief») und Regisseur Simon Ottos («Drachenzähmen leicht gemacht»-Trilogie) kommenden CG-Animationsfilmenthüllt. In dem Film spielen Brian Cox («Succession») als Weihnachtsmann, Fiona Shaw («Ms. Trapper»), Jodie Whittaker («Doctor Who») und Bill Nighy («Bill») die Hauptrollen als Bewohner eines charmanten Küstenstädtchens, in dem an einem Weihnachten alles auf den Kopf gestellt wird. Der Film soll dieses Jahr erscheinen.«That Christmas» ist eine Adaption der beliebten Kinderbuchreihe, die von dem mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten und für den Academy Award-nominierten Autor und Regisseur Richard Curtis («Notting Hill») geschrieben wurde. Der Film ist eine Premiere: Es ist Curtis' erstes Animationsprojekt und das Regiedebüt des Animationsveteranen Otto.In den Hauptrollen spielen außerdem Lolly Adefope, Alex Macqueen, Katherine Parkinson, Sindhu Vee, India Brown, Zazie Hayhurst, Sienna Sayer, Jack Wisniewski, Rosie Cavaliero, Paul Kaye, Guz Khan, Andy Nyman, Kuhu Agarwal, Bronte Smith, Freddie Spry, Ava Talbot und Rhys Darby. Der Film wird von Locksmith Animation mit der Animationsproduktion von DNEG produziert und von Netflix veröffentlicht.