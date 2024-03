sixx strahlt «Younger»-Premiere aus

TV-News

Bereits am Montag setzt der Sender auf alte «talk talk talk»-Ausgaben.

Nach dem Ende von «The 100» strahlt sixx künftig in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die bereits abgesetzte Serieaus, in der Hillary Duff eine der Hauptfiguren verkörpert. Die Serie startet am Mittwoch, 10. April 2024, um 23.55 Uhr. Die Episoden der siebten Staffel werden in den USA am 15. April auf Paramount+ ausgestrahlt.Der Fernsehsender sixx beginnt mit der Episode „Ein moralisches Angebot“. Obwohl Charles ihre große Liebe ist, hadert Liza mit seinem Heiratsantrag. Setzt sie damit ihre Beziehung aufs Spiel? Währenddessen steht Laurens 30. Geburtstag bevor. Um ihren Ehrentag gebührend zu feiern, plant sie eine legendäre Party. Und Kelsey entscheidet sich gegen eine Zusammenarbeit mit Quinn und für eine Rückkehr zu Millennial. Das Drehbuch zu dieser Episode stammt von Serienerfinder Darren Star.Bereits um 20.15 Uhr folgt "Seattle Firefighters" auf "Grey's Anatomy". Montags wird «Hochzeit auf den ersten Blick - Australien» abgesetzt. Ab dem 25. März 2024 werden Doppelfolgen vonaus dem Jahr 2009 gezeigt.