Kabel Eins lüftet Geheimnisse der 90er

Mit der neuen Doku-Reihe löst der Sender «Willkommen bei den Reimanns» ab.

Konny Reimanns Island ist nur noch am Sonntag, den 24. März, im Kabel Eins-Programm zu sehen. Am Ostersonntag läuft schließlich «Matilda» ► , ehe ab 7. Aprilausgestrahlt wird. Mehrere Episoden sind sonntags um 20.15 Uhr geplant. Die Sendung möchte unter anderem erklären, woher der Name „Spice Girls“ kommt.Die Rankingshow «Deutschlands größte Geheimnisse» geht wieder auf Zeitreise. Diesmal dreht sich alles um das Jahrzehnt der Freiheit: die 90er Jahre! Denn auch die stecken voller Geheimnisse: Was verbirgt sich hinter den Spitznamen der Spice Girls? Auf welche schräge Weise entstand das erste Handyfoto der Welt? Und welche Kuriosität löste den Erfolg von eBay aus?Welches Geheimnis hütet die Kultfigur Alf aus der gleichnamigen TV-Serie? Welcher Kampf tobte damals rund um die beliebten Pokémonfiguren? Und warum mischte sich das FBI bei den Dreharbeiten zu «Das Schweigen der Lämmer» ein? Hollywoodstar Ralf Möller, Sänger Sasha mit Ehefrau Julia Röntgen, Comedian Tom Gerhardt sowie andere Prominente suchen nach Antworten.