Die ersten Interpreten für die «CTM Music Awards» stehen fest

US-Fernsehen

Bailey Zimmerman, Jelly Roll, Keith Urban, Lainey Wilson und Sam Hunt treten zusammen mit Gastgeberin Kelsea Ballerini bei denauf, die am Sonntag, den 7. April, aus dem Moody Center in Austin, Texas, ausgestrahlt werden. Der aufstrebende Country-Hitmacher Bailey Zimmerman wird seine ausverkaufte Solotournee unterbrechen, um auf der Bühne aufzutreten und den Fans seine aktuelle Single „Where It Ends" zum ersten Mal zu präsentieren. Er hofft außerdem, seine erste CMT-Gürtelschnalle für das männliche Video des Jahres mit nach Hause nehmen zu können.Letztes Jahr dominierte der Multigenre-Hitmacher Jelly Roll die Show 2023 mit seinem ersten großen Auftritt und seinem ersten Sieg und wurde mit insgesamt drei Trophäen der größte Gewinner des Abends. Er kehrt auf die «CMT»-Bühne zurück, um eine weitere atemberaubende Performance zu zeigen und als einer der Hauptkandidaten mit drei Nominierungen, einschließlich seiner ersten Chance, den größten Preis des Abends, das Video des Jahres, zu gewinnen.Der vierfache Grammy-Gewinner Keith Urban, der insgesamt neun Mal in seiner Karriere gewonnen hat, wird bei seinem 20. Auftritt die Bühne beherrschen - der größte in der Geschichte Awards mit einer energiegeladenen Weltpremiere von "Straight Line". Frisch nach ihrem Grammy-Gewinn wird die vielseitige Singer-Songwriterin und «Yellowstone»-Star Lainey Wilson ihr rekordverdächtiges Jahr mit einer Rückkehr auf die CMT-Bühne fortsetzen und ihren neuen Song „Country's Cool Again" präsentieren.