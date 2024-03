Netflix kündigt «Amsterdam Empire» an

International

Die neue siebenteilige Serie soll im kommenden Jahr bei dem Streamingdienst Premiere feiern.

Larry Tanz (VP of Content für EMEA) hat auf der Series Mania die neue niederländische Originalseriemit Famke Janssen in der Hauptrolle angekündigt. Die siebenteilige Serie wurde von Nico Moolenaar, Piet Matthys und Bart Uytdenhouwen - den kreativen Köpfen hinter den beliebten Hits «Undercover» und «Ferry» - geschrieben und entwickelt. «Amsterdam Empire» wird von Jonas Govaerts inszeniert und von Pupkin aus Amsterdam produziert. Famke Janssen und Nico Moolenaar werden auch als ausführende Produzenten fungieren.Antoinette Beumer, Leiterin der Serienabteilung für die Benelux-Staaten bei Netflix: "Wir freuen uns, die erste Serie aus unserer kreativen Partnerschaft mit Nico Moolenaar ankündigen zu können: «Amsterdam Empire». Die Zusammenarbeit mit Nico, Piet und Bart war eine große Freude. Nachdem wir ihre unglaubliche Arbeit an Ferry und Undercover gesehen haben, können wir es kaum erwarten zu sehen, wie sie dieses fesselnde Kriminaldrama zum Leben erwecken werden. Famke Janssen als Betty an Bord zu haben, ist eine absolute Ehre, und wir freuen uns darauf zu sehen, welchen unglaublichen Einfluss sie auf diese Rolle und die Serie haben wird.""Es war ein lang gehegter Wunsch, unseren nationalen Schatz, Famke Janssen, zurück in die Niederlande zu holen, um sie zum ersten Mal in ihrer glanzvollen Karriere in einer niederländischen Produktion spielen zu sehen. «Betty» wurde mit Famke im Hinterkopf geschrieben, und ich freue mich sehr, dass sie bereit ist, sich mit uns auf dieses Abenteuer einzulassen", so Nico Moolenaar, Autor und ausführender Produzent. "Nachdem ich Jahre in der Welt von Ferry Bouman verbracht habe, ist es aufregend, ein neues Universum zu schaffen. Wie immer habe ich dabei meine bewährten Partner Piet Matthys und Bart Uytdenhouwen an meiner Seite. Ich habe das Privileg, den wunderbar talentierten Jonas Govaerts in das Team aufzunehmen. Bleiben Sie dran für weitere Updates, während wir eine hervorragende Besetzung und Crew zusammenstellen."Famke Janssen: "Ich bin überglücklich, für meine allererste niederländische Rolle in die Niederlande zurückzukehren! Es ist eine Ehre, mit Nico Moolenaar und dem Rest dieses talentierten Teams arbeiten zu dürfen. Ich bin dankbar, wieder mit Netflix im Geschäft zu sein und Teil dieser wirklich fesselnden Geschichte zu sein, die in der wunderschönen Stadt Amsterdam spielt. Die Stadt, die mein Herz besitzt."Das passiert in «Amsterdam Empire»: Jack van Doorn, der reiche und berüchtigte Gründer des Coffeeshop-Imperiums Jackal, musste seine gesamte Karriere gegen Kriminelle, Konkurrenten und absurde niederländische Gesetze ankämpfen, um der Größte von allen zu werden. Als seine Affäre mit einer bekannten Journalistin ans Licht kommt, stellt sich heraus, dass sein gefährlichster Feind die ganze Zeit unter seinem Dach gelebt hat: seine betrogene Frau Betty (Famke Janssen), eine Ex-Pop-Diva, die alle seine Schwachstellen und Geheimnisse kennt und nicht ruhen wird, bis sie ihm alles genommen hat.