«In aller Freundschaft» kehrt zu alter Stärke zurück

Quotennews

«Die Notärztin» konnte die Bestwerte nicht verteidigen. Die Sachsenklinik erreichte gute Zahlen.

Am Dienstagabend stand das Finale vonan. Am heißesten Tag des Jahres wurde Feuerwehrmann Markus als Ninas Fahrer eingeteilt. Doch es blieb keine Zeit, ihr ungeklärtes Liebesleben zu entwirren, denn schließlich gibt es Einsätze. Die sechste und vorerst letzte Folge erreichte 3,79 Millionen Zuschauer, Das Erste fuhr mit Sabrina Amali 15,1 Prozent Marktanteil ein. Die Folge „Hitze“ schnappte sich 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige, das führte zu guten acht Prozent Marktanteil.In der Sachsenklinik machte der frühere sächsische Ministerpräsident, Dr. Arno Eismann, Halt. Dr. Philipp Brentano fand Hinweise auf eine schwere infektiöse Endokarditis. Verwaltungschefin Sarah Marquardt holte Karin Patzelt aus dem Johannes-Thal-Klinik aus Erfurt. 4,50 Millionen Menschen sahen das Crossover, das 18,5 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Menschen waren 0,46 Millionen dabei, das bedeutete einen Marktanteil von 9,4 Prozent.Deutschland im Streikmodus, Verkehr im Schneckentempo und Antisemitismus in Deutschland waren die Themen von. Das Magazin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) mit Felix Seibert-Daiker schnappte sich noch 2,44 Millionen Zuschauer, was zu 11,6 Prozent Marktanteil führte. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,32 Millionen sowie 7,2 Prozent Marktanteil ein.