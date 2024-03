Neuer Trailer für «Interview with the Vampire»

US-Fernsehen

Im Mai wird die Serie von Anne Rices Romanen mit der zweiten Staffel fortgesetzt.

AMC Networks hat den ersten erweiterten Trailer für die zweite Staffel der von Kritikern gefeierten Serievorgestellt, die am 12. Mai 2024 auf AMC und AMC+ Premiere feiern wird. Er gibt den Fans einen dynamischen Ausblick auf die kommende Staffel. In der Serie sind Jacob Anderson, Sam Reid, Eric Bogosian, Assad Zaman, Delainey Hayles und Ben Daniels zu sehen.Die Serie geht mit der zweiten Staffel weiter. Im Jahr 2022 erzählt der Vampir Louis de Pointe du Lac (Anderson) dem Journalisten Daniel Molloy (Bogosian) seine Lebensgeschichte. Ausgehend von den blutigen Ereignissen in New Orleans im Jahr 1940, als Louis und die junge Claudia (Hayles) sich verschworen, den Vampir Lestat de Lioncourt (Reid) zu töten, erzählt Louis von seinen Abenteuern in Europa, seiner Suche nach den Vampiren der Alten Welt und dem Theater der Vampire in Paris mit Claudia. In Paris begegnet Louis zum ersten Mal dem Vampir Armand (Zaman). Ihr Werben und ihre Liebesbeziehung haben verheerende Folgen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft, und Molloy versucht, die in den Erinnerungen verborgenen Wahrheiten aufzudecken.Die zweite Staffel von «Anne Rice's Interview with the Vampire» wird von dem preisgekrönten Produzenten Mark Johnson, dem Schöpfer und Showrunner Rolin Jones, Mark Taylor, Christopher Rice und der verstorbenen Anne Rice produziert.