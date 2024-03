Filme des Grauens

Eine außergewöhnliche Reise mit einem sprechenden Igel.

Beihandelt es sich um eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2018, die von Excalibur Motion Pictures produziert wurde. Eine unkonventionelle Handlung und ein sprechender Igel namens Andy zeichnen den Film aus.Der Film erzählt die Geschichte von Preston (gespielt von Dean Cain), einem alleinerziehenden Vater, der versucht, wieder mit seinem Sohn zusammenzukommen. Als Preston und sein Sohn eines Tages einen streunenden Igel namens Andy adoptieren, stellen sie überrascht fest, dass Andy sprechen kann. Gemeinsam erleben sie eine Reihe verrückter Abenteuer, während sie versuchen, Andy vor einem gierigen Bösewicht zu beschützen, der hinter den Fähigkeiten des sprechenden Igels her ist. Auf ihrem Weg treffen sie auf eine Tierärztin (gespielt von Tara Reid), die ihnen hilft, sich um Andy zu kümmern, sowie auf eine Reihe anderer bunter Charaktere, darunter Nachbarn, Schulkameraden und skurrile Stadtbewohner.Neben Dean Cain als Preston und Tara Reid als Tierärztin ist der Film mit Schauspielern wie Joey Lawrence, der Prestons besten Freund spielt, und Elisa Jordana als exzentrische Nachbarin besetzt. Maria Wasikowski leiht dem sprechenden Igel Andy ihre Stimme, und auch bekannte Persönlichkeiten wie Eric Roberts und Jon Lovitz sind in dem Film zu sehen.«Andy the Talking Hedgehog» wurde von Excalibur Motion Pictures, einem unabhängigen Filmstudio, produziert. Der Film wurde mit einem bescheidenen Budget produziert und verwendet einfache visuelle Effekte, um die sprechenden Tiere darzustellen. Regie führte Joel Paul Reisig, der mit seinem Team die skurrile Welt des sprechenden Igels zum Leben erweckte.Der Film kam 2018 in die Kinos und erhielt gemischte bis negative Kritiken. Kritiker bemängelten vor allem die Handlung, die Dialoge und die visuellen Effekte. Einige Zuschauer lobten den Film für seinen unkonventionellen Charme und seine humorvollen Momente, während andere ihn für seine Mängel kritisierten. Trotz der gemischten Reaktionen erlangte der Film aufgrund seines ungewöhnlichen Konzepts und seiner skurrilen Prämisse einen gewissen Bekanntheitsgrad. Einige Kritiker lobten jedoch die schauspielerischen Leistungen einiger Darsteller, insbesondere von Dean Cain und Tara Reid, und betonten, dass der Film trotz seiner Mängel unterhaltsame Momente biete.«Andy the Talking Hedgehog» ist ein Film, der durch seinen eigenwilligen Charakter und seine skurrile Prämisse auffällt. Obwohl er keine breite Anerkennung fand, ist er für Liebhaber skurriler Komödien und sprechender Tiere ein interessantes Stück Filmgeschichte. Die Mischung aus humorvollen Momenten und ungewöhnlichen Charakteren macht den Film zu einem einzigartigen Erlebnis, das sowohl für Fans als auch für Kritiker interessant sein kann.