Turner Classic Movies feiert 30-jähriges Jubiläum

US-Fernsehen

Führende Institution für Filmklassiker feiert 30-jähriges Bestehen mit einem On-Air-Gruß von TCM-Mitarbeitern und dem legendären Moderator Robert Osborne.

Turner Classic Movies, die führende Autorität und endgültige Heimat des klassischen Films, feiert am 14. April 2024 sein 30-jähriges Bestehen. Um diesen Meilenstein zu feiern, wird TCM ein Programm präsentieren, in dem TCM-Mitarbeiter, die von Anfang an dabei waren, zu Wort kommen, sowie einen 24-Stunden-Filmmarathon mit historischen Einführungen von Robert Osborne, dem ersten Moderator und Champion von TCM."Wie viele andere Fernsehsender feiern ihr Jubiläum? Wie viele Fans anderer Sender wissen, wo sie an dem Tag waren, an dem ein Sender an den Start ging?", sagt TCM Primetime-Moderator Ben Mankiewicz. "Ich bin mir nicht sicher, ob beides ohne Robert Osborne der Fall wäre. Er ist der Walter Cronkite von TCM. Der Johnny Carson. Der Alex Trebek. Mit diesen Intros von Robert feiern wir seine Wirkung und seinen anhaltenden Einfluss. Und wie bei den Filmen, die wir zeigen, stellen wir Robert in einen Kontext. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf die frühen Jahre und beleuchten die Perspektiven und Erfahrungen der frühen TCM-Mitarbeiter, die das Erbe des Senders mitgestaltet haben."Jeden Donnerstag im April werden die TCM-Moderatoren Dave Karger, Alicia Malone und Ben Mankiewicz ehemalige TCM-Mitarbeiter als Gastprogrammierer in «The Beginning of a Beautiful Friendship: 30 Years TCM» begrüßen. Vom ersten Präsidenten von TCM bis zum Teleprompter-Operator der ersten Stunde reflektieren sie über die Ursprünge des Senders, ihre Erfahrungen bei TCM und die von ihnen ausgewählten Filme. Darüber hinaus wird TCM im Laufe des Monats eine neue Kurzsendung ausstrahlen, die Interviews mit 15 TCM-Veteranen enthält, die an der frühen Entwicklung und dem Start von TCM beteiligt waren. Die Sendung wird Ausschnitte aus alten Werbespots, Einführungen, Marketingkampagnen und moderierten Segmenten enthalten, um die Geschichten aus den Anfangsjahren von TCM zu veranschaulichen, von denen einige noch nie zuvor erzählt worden sind.Mehr als 22 Jahre lang war Robert Osborne Gastgeber und Moderator von TCM zur Hauptsendezeit. Er half Millionen von Zuschauern, die Welt der Filmklassiker zu entdecken und zu erleben, und widmete sein Leben der Bewahrung und Weitergabe der Filme, die er liebte. Am 14. April erinnert TCM an ihn mit einem 24-stündigen Filmmarathon, der seine historischen Einführungen enthält. Den ganzen Tag über werden die Fans neue Einblicke von den fünf TCM-Moderatoren erhalten, die den Kontext von Osbornes Einführungen erläutern.