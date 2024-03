«Beast Games» will 5 Millionen US-Dollar ausspielen

US-Fernsehen

Die neue Amazon-Reality-Spielshow soll mit dem YouTuber MrBeast umgesetzt werden.

Der Streaming-Dienst Amazon kündigtmit dem YouTuber und Unternehmer MrBeast an. Nach dem Vorbild seiner bereits erfolgreichen YouTube-Show soll Beast Games die größte Reality-Show aller Zeiten werden: Tausend Teilnehmer kämpfen um ein Preisgeld von 5 Millionen Dollar - der größte Einzelpreis in der Geschichte des Fernsehens und des Streamings. Als Moderator und ausführender Produzent fungiert MrBeast.Der YouTube Creator, Unternehmer und Philanthrop Jimmy Donaldson ist als MrBeast weltweit bekannt. Mit seinen Inhalten unterhält und inspiriert er Millionen von Menschen, darunter virale Shows, mitreißende Challenges und große Spendenaktionen, darunter Lebensmittel und Hilfsgüter im Wert von mehreren Millionen Dollar für Bedürftige. Im November 2022 wurde er mit über 244 Millionen Abonnenten zum meistgesehenen YouTube-Künstler der Welt.Donaldson wuchs in Greenville, North Carolina, auf. Er begann Anfang 2012, im Alter von 13 Jahren, unter dem Namen MrBeast6000 Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Seine ersten Inhalte reichten von Let's Plays bis hin zu "Videos, in denen er den Reichtum anderer YouTuber schätzt".