DHB-Team löst das Olympia-Ticket vor über 2 Millionen Zuschauern

Quotennews

Herzschlagfinale gegen Österreich. Es musste ein Sieg her, damit die DHB-Auswahl im Sommer nach Paris fahren darf.

Für die deutschen Handballer ging es in den letzten Tagen um das Ticket für Olympia 2024. Nachdem die DHB-Auswahl im Januar im Spiel um Platz drei der Europameisterschaft gegen Schweden den Kürzeren zog, mussten man sich in drei Spielen der Olympia-Quali beweisen. Zunächst lief es ordentlich, ein Sieg gegen Algerien stellte die Weichen, doch am Samstag begannen die Probleme. Im Duell mit Kroatien kommt das Team von Alfred Gíslason vor 1,98 Millionen Zuschauern im ZDF unter die Räder. Der Marktanteil von 16,7 Prozent gefällt, die junge Zuschauerschaft funktioniert mit 0,31 Millionen Fernsehenden und 12,3 Prozent.Es musste eine Steigerung her und sowohl im sportlichen, als auch im TV-Sinne sollte dies gelingen. Am Sonntag entschied sich die Olympia-Teilnahme der DHB-Mannschaft im Spiel gegen Österreich. Ab 14:10 Uhr schalteten starke 2,24 Millionen Zuschauern im Ersten zu, der Marktanteil ist mit 17,8 Prozent mehr als ordentlich. Aus sportlicher Sicht zeigte sich eher eine Zitterpartie, bis zum Endstand von 34:31 aus deutscher Sicht ließen sich die Österreicher nie wirklich abschütteln. Doch wie auch bei den 14- bis 49-Jährigen, zählt das Ergebnis. Mit 0,40 Millionen Jüngeren markiert das Event stolze 15,0 Prozent Marktanteil. So kann es verdient nach Paris gehen.Rein aus sportlicher Sicht war das aber nicht das Highlight des gestrigen Tages. Das ZDF schaute um 17 Uhr noch auf die «Shorttrack-WM» und holte mit dem Wintersport-Event 2,35 Millionen Zuschauer ab. Hier waren 16,3 Prozent drin, wobei der 12,5 km-Massenstart aus Canmore später die beste Sport-Reichweite mitnehmen sollte. Sagenhafte 3,95 Millionen Zuschauer ab 18 Uhr bringen dem «Biathlon»-Event eine exzellente Quote von 21,0 Prozent.