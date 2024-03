ZDF sorgt sich um den Fußball-Nachwuchs

TV-News

Mitte April kommt ein entsprechender Film von Lili Engels und Mario Kottkamp.

Weder Joachim Löw noch Hansi Flick konnten an der Seitenlinie bei deutschen Länderspielen die Talente so coachen, dass die zuletzt bestrittenen Turniere erfolgreich verliefen. Auch Julian Nagelsmann tut sich derzeit schwer eine Serie von souveränen Siegen einzufahren. Im November verlor man 2:3 gegen die Türkei und 0:2 gegen die Österreicher. Für die kommenden Partien am 23. März gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande möchte Nagelsmann stärker auf das Leistungsprinzip setzen.Ist das der richtige Weg vor der Heim-Europameisterschaft, die am 14. Juni 2024, in München angepfiffen wird? Mit Schottland, Ungarn und Schweiz hat das deutsche Team schlagbare Gegner. Aber wie sieht es beim Nachwuchs aus? Was unternimmt der DFB, um gegenzusteuern?Lili Engels und Mario Kottkamp nehmen das neue Nachwuchskonzept unter die Lupe, besuchen die DFB-Akademie und den FC-Bayern-Campus. Die "Bolzplatz"-Moderatorin redet mit Trainern und Eltern und zeigt, was die weltweit beste Talentschmiede von Benfica Lissabon anders macht. Das Special der «sportstudio reportage» läuft am Sonntag, den 21. April, um 17.15 Uhr im ZDF unter dem Namen