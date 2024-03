Das Erste behandelt Fußball und Saudi-Arabien

TV-News

In der Nacht zum Dienstag sendet Das Erste eine «Weltspiegel»-Dokumentation.

Zahlreiche Sportarten können sich dem Einfluss aus Saudi-Arabien nicht erwehren, besonders der Fußball hat es dem Wüstenstaat angetan. Nachdem die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko ausgetragen wird, könnte die WM 2030 nach Saudi-Arabien gehen. Die Clubs vor Ort buhlen bereits seit Monaten um Top-Fußballspieler.Dieses Thema greift die «Weltspiegel»-Dokumentation, die in der Nacht zum Dienstag, den 23. April, um 00.05 Uhr gesendet wird. Fast hatte man den Eindruck, der internationale Fußballmarkt würde von den Saudis restlos leergekauft. ARD-Korrespondent Ramin Sina, selbst großer Fußballfan, verfolgt die Entwicklungen interessiert und ist angesichts der Veränderungen in seiner geliebten Sportart tief gespalten.Auf der einen Seite gönnt er den Menschen in seinem Berichtsgebiet ein Stück der Fußballtorte, auf der anderen Seite entfremden ihn die Unsummen aus Saudi-Arabien von seinem Sport. Die große Frage, die er sich stellt: Wie verändern die saudischen Ölmilliarden seinen Sport? Der Film hat eine Laufzeit von 45 Minuten. Die Dokumentation ist bereits ab 21. April 2024 in der ARD Mediathek verfügbar.