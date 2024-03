CBS-Sportchef tritt zurück

US-Fernsehen

John Bogusz geht nach 26 Jahren. Auch der Sportchef von CBS nimmt seinen Hut.

Der Werbechef von CBS Sport sucht neue Herausforderungen. 26 Jahre lang war John Bogusz für die Werbung bei Paramount Global verantwortlich. Dort machte er seinen Werbekunden das Masters, die NCAA March Madness und die Sonntagsspiele der NFL schmackhaft. Sein Kollege Sean McManus, langjähriger Präsident des Sportgeschäfts, hört ebenfalls auf. Einen Nachfolger hat Paramount Global nicht.Der Abschied von Bogusz kommt, nachdem CBS für den Super Bowl LVIII Rekordwerbeeinnahmen von über 600 Millionen Dollar verbuchen konnte - unter anderem dank des Spiels zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs, das in die Verlängerung ging."Für viele von uns war John mehr als nur ein Kollege. Mit seinem unglaublichen Sinn für Humor und seinem ansteckenden Lachen hat er viel Freude und Kameradschaft in unsere Organisation gebracht. Viele von uns werden nie die erstaunlichen BogFests oder die berühmten Super Bowl Awards Dinners vergessen, bei denen Johns Enthusiasmus und seine fröhliche Art den Raum erhellten", so Jo Ann Ross und John Halley, Chairman und President von Paramount Advertising, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. "Sein Engagement für seine Arbeit wurde nur von seiner Fähigkeit übertroffen, das Leben in vollen Zügen zu genießen, und er hat uns allen immer wieder bewiesen, dass harte Arbeit und Spaß sich nicht gegenseitig ausschließen."