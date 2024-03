ProSieben plant sechs «Joko & Klaas gegen ProSieben»-Folgen

TV-News

Schon Anfang April werden die neuen Folgen, die aktuell produziert werden, zu sehen sein.

Trotz eines durchaus großen Nachrichtwerts genügte eine kurze Mitteilung auf der Social-Media-Plattform ‚X‘: ProSieben produziert ab heute neue Folgen der erfolgreichen Unterhaltungsshow. Das Bedeutende: Es werden gleich sechs neue Folgen für die Frühjahrsstaffel umgesetzt, und damit eine Ausgabe mehr als in der Vergangenheit.Darüber hinaus hat der Unterföhringer Sender auch den Sendetermin der mittlerweile siebten Staffel bekannt gegeben. Los geht es ab dem 9. April immer dienstags. Auch hier liegt eine Diskrepanz zum Vorjahr auf, als die mehrstündige Show erst Ende April über die Bildschirme flimmerte. Über weitere Details hüllte sich ProSieben zunächst in Schweigen und verriet beispielsweise nicht, auf welche Kontrahenten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treffen werden. Fakt ist aber: Die Beiden haben nun die Chance sechsmal 15 Live-Minuten im Programm von ProSieben zu erspielen. Im Umkehrschluss bedeutet das auch: Sollten sie sechsmal verlieren, müssen sie ihrem Heimatsender sechs Dienste erweisen.Teil der neuen Folgen wird auch die 50. Ausgabe von «Joko & Klaas gegen ProSieben» sein, für die sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf laut Senderangaben „etwas Besonderes gewünscht“ hätten. „Alles ist möglich“, schließt die Kurznachricht. Ob es damit gelingt den Quotenfall des Formats einzudämmen?Im Vergleich zur Frühjahrs-Staffel waren die Werte für «Joko & Klaas gegen ProSieben» im Herbst deutlich gesunken. Die Reichweite lag im Schnitt „nur“ noch bei 1,27 Millionen, der Marktanteil sank um einen Punkt auf 5,4 Prozentpunkte. In der Zielgruppe gingen knapp 200.000 junge Zuschauer verloren, sodass 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige zu Buche standen. Der Marktanteil sank von 19,4 auf 16,4 Prozent. Die Werte waren für ProSieben zwar weiterhin spitze, doch der Sender setzte im Herbst alles auf die beiden Entertainer und ließ sie in gleich fünf Formaten on air: «Joko & Klaas gegen ProSieben», «Das Duell um die Welt», «Late Night Berlin», «Wer stiehlt mir die Show?» und «Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche». Mit der Erhöhung der Dosierung wird dieser Trend zumindest fortgesetzt.