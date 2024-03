Laura Wontorra moderiert RTL-Neustart «Drei gegen Einen»

TV-News

Ende Januar war bekannt geworden, dass RTL eine neue Primetime-Show plant, die der einstigen ProSieben-Sendung «Beginner gegen Gewinner» stark ähnelte. Die Aufzeichnung von zwei-Shows ist in Köln bereits erfolgt, nun bestätigte RTL weitere Details zur Sendung, nachdem sich der Kölner Sender bislang stark zurückgehalten hatte. Moderiert wird die Sendung Laura Wontorra. Das Trio, das RTL gegen „wahre Champions“ ins Rennen schickt, besteht derweil aus Moderator Elton, Starkoch Tim Mälzer und Jens „Knossi“ Knossalla.Die drei treffen in verschiedenen Herausforderungen auf wahre Könner des jeweiligen Fachs. Um eine faire Chance zu garantieren, treten sie gemeinsam gegen eine einzelne Person an, die unter anderem Olypiasieger, Weltmeister oder Weltrekordhalter sein kann. Gegen insgesamt zehn Champions müssen sich die Drei durch Ehrgeiz, Teamplay und echte, eigene Leistung behaupten. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro pro Show.«Drei gegen Einen – Die Show der Champions», so der vollständige Titel, ist eine Produktion von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures, Tim Mälzers 2023 gegründeter EndemolShine-Tochter . Inhaltlich verantwortlich sind Fabian Tobias, Sven Steffensmeier und Tom Kühn, seitens RTL produzieren Christiane Hewel, Rüdiger Hennecke und Thorsten Gieselmann unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.