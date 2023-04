EndemolShine Germany gründet neue Tochterfirma mit Tim Mälzer

Vermischtes

Die neue Produktionsfirma heißt Potatohead Pictures und wird von Fabian Tobias und Sven Steffensmeier geleitet.

Als „logischen Schritt“ bezeichnet EndemolShine Germany die Gründung einer neuen Produktionsfirma gemeinsam mit dem Fernsehkoch Tim Mälzer. Die Banijay-Tochter arbeitet seit acht Jahren mit dem gebürtigen Elmshorner zusammen, Beginn der Kooperation war das Format, das bis heute erfolgreich im Programm des Privatsenders VOX beheimatet ist. Zuletzt kam auchhinzu. Am 16. April zeigt der Kölner Sender eine neue Ausgabe.Hinter beiden Formaten steckt Executive Producer Sven Steffensmeier, der mit seinem Team auch Sendungen wieundumsetzte. Nun gründen Steffensmeier und Mälzer die neue Produktionstochter Potatohead Pictures. Steffensmeier wird gemeinsam mit Fabian Tobias, Managing Director EndemolShine, als Geschäftführer agieren.„Wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt, gemeinsam eine Company zu gründen“, erklärt Sven Steffensmeier. „Unsere erfolgreichen Formate, das inzwischen riesige Netzwerk aus Köch:innen, der Spaß und die Kreativität in der Zusammenarbeit – das alles werden wir jetzt nutzen, um zu DER Adresse für Food-Content im deutschsprachigen Raum zu werden. Allerdings wollen wir uns auch thematisch nicht komplett einschränken und mit Tim auch über das Thema Food hinaus Formate entwickeln.“Tim Mälzer fügt an: „Die Zusammenarbeit mit Sven hatte von Anfang an eine besondere Qualität: total kreativ, innovativ und – das gefällt mir besonders – sehr umsetzungsorientiert. Mit diesem positiven Bauchgefühl gehe ich jetzt auch in dieses Joint Venture und freue mich schon sehr auf die noch engere Zusammenarbeit, die gemeinsame Formatentwicklung und natürlich auch darauf, junge Talents und neue Gesichter zu entdecken und mit ihnen zusammen kreativ zu sein. Ich bin auch gespannt auf meine Rolle hinter der Kamera!“„Die preisgekrönte Erfolgsgeschichte von «Kitchen Impossible» beruht auch auf dem herausragenden Zusammenspiel zwischen Sven und Tim, das immer wieder eine enorme kreative Energie freisetzt. Daher freue ich mich sehr auf die neue Company und die noch intensivere Partnerschaft mit Tim Mälzer“, sagt Fabian Tobias.