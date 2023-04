FOX bestellt Mediziner-Dama «Doc»

US-Fernsehen

Barbie Kligman, Hank Steinberg und Erwin Stoff gehören zu den Produzenten.

Fox hat eine direkte Serienbestellung für das medizinische Dramaerteilt. Die Serie soll in den Jahren 2023/24 auf dem Sender debütieren. Die Serie, die von den ausführenden Produzenten Barbie Kligman («Magnum P.I.»), Hank Steinberg («Without a Trace») und Erwin Stoff («I Am Legend», «The Matrix») produziert wird, basiert auf der italienischen Serie «Nelle tue mani», die von Lux Vide, einer Abteilung von Fremantle, entwickelt und produziert wird.Laut der offiziellen Beschreibung von Fox dreht sich «Doc» um Dr. Amy Elias, Chefärztin für innere Medizin und Familienmedizin am Westside Hospital in Minneapolis. "Nachdem eine Hirnverletzung die letzten acht Jahre ihres Lebens ausgelöscht hat, muss sich Amy in einer fremden Welt zurechtfinden, in der sie keine Erinnerung an Patienten hat, die sie behandelt hat, an Kollegen, die kennen gelernt hat, an den Seelenverwandten, von dem sie sich hat scheiden lassen, an den Mann, den sie jetzt liebt, und an die Tragödie, die sie dazu gebracht hat, alle von sich zu stoßen. Sie kann sich nur auf ihre entfremdete 17-jährige Tochter, an die sie sich als Neunjährige erinnert, und eine Handvoll treuer Freunde verlassen, während sie darum kämpft, weiterhin als Ärztin zu praktizieren, obwohl sie fast ein Jahrzehnt an Wissen und Erfahrung verloren hat".Die italienische Version feierte ihre Premiere 2020 auf Rai 1, wo sie seit 2007 die Nummer 1 unter den Serienpremieren des Senders war. Seitdem wurde das Serienformat in zwölf Länder verkauft, wobei bereits sieben Versionen produziert wurden. "Dieses bewegende und heldenhafte Medizindrama ist die Definition von exzellentem Storytelling und das, was die Zuschauer von Fox erwarten", sagte Michael Thorn, President of Scripted Programming, Fox Entertainment. "Das verdanken wir der kreativen Leitung von Barbie, Hank und Erwin, von denen wir wissen, dass sie diese Geschichte zu spektakulärem Leben erwecken werden, diesem außergewöhnlichen Ausgangsmaterial und unseren geschätzten Partnern bei Sony."