Disney arbeitet an «Moana»

Dieses Mal ist allerdings eine Realverfilmung geplant.

Dwayne Johnson kündigte während der Disney-Aktionärsversammlung am 3. April ein neues Live-Action-Remake vonan. "Ich bin stolz darauf, dass wir die wunderschöne Geschichte von Moana als Live-Action auf die Leinwand bringen! Maui hat mein Leben verändert (ich vermisse dich, Opa), und ich fühle mich geehrt, mit Disney zusammenzuarbeiten, um unsere Geschichte durch die Welt der Musik und des Tanzes zu erzählen, die im Kern das ist, was wir als polynesisches Volk sind", twitterte Johnson.Der Animationsfilm von 2016 war ein Erfolg für Disney und spielte über 680 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Der neue Film wird von Johnson, Dany Garcia und Hiram Garcia über ihre Seven Bucks Productions und Beau Flynn über Flynn Picture Co. produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Auli'i Cravalho, die Stimme von Moana im Originalfilm, und Scott Sheldon von Flynn Picture Co. Jared Bush und die samoanische Branchenführerin Dana Ledoux Miller werden ebenfalls an der Produktion beteiligt sein."Ich bin zutiefst bescheiden und voller Dankbarkeit, dass ich die wunderschöne Geschichte von 'Moana' auf die große Leinwand bringen darf", sagte Johnson in einem Statement. "Diese Geschichte ist meine Kultur, und sie ist ein Sinnbild für die Anmut und die Stärke unseres Volkes. Ich trage diese Kultur mit Stolz auf meiner Haut und in meiner Seele, und diese einmalige Gelegenheit, mich mit Maui wieder zu vereinen, inspiriert durch das Mana und den Geist meines verstorbenen Großvaters, High Chief Peter Maivia, ist eine, die mich sehr tief berührt. Ich möchte meinen Partnern bei Disney für ihr starkes Engagement für dieses besondere Vorhaben danken, denn es gibt keine bessere Welt für uns, um die Geschichte unseres Volkes, unsere Leidenschaft und unser Ziel zu ehren, als die Welt der Musik und des Tanzes, die den Kern dessen ausmacht, was wir als polynesisches Volk sind."